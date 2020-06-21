Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По предварительной информации, взрыв произошел на 7-м этаже. Два человека погибли. Один человек госпитализирован в столичную больницу скорой помощи. Всех остальных жителей дома эвакуировали.
Под завалами, по информации жителей, может оставаться от 2 до 6 человек. Спасательные работы продолжаются.
Гражданам, жилье которых пострадало, город обеспечит временным.
Фото: Евгений Краевой, #Буквы
Фото: #Буквы
Стоит отметить, что полностью перекрыто движение по проспекту П. Григоренко (от улицы С. Крушельницкой к проспекту Григоренко, 41).
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
Кроме того, по факту взрыва открыто уголовное производство “о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям” (ч. 2 ст. 270 УК Украины).
- Ранее сообщалось, что в результате взрыва в многоэтажке в Дарницком районе погибла женщина.
- По состоянию на 12:00 на месте взрыва в многоэтажке по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, найдены тела двух погибших.