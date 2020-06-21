Под завалами девятиэтажки на улице С. Крушельницкой в столице могут находиться до шести человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По предварительной информации, взрыв произошел на 7-м этаже. Два человека погибли. Один человек госпитализирован в столичную больницу скорой помощи. Всех остальных жителей дома эвакуировали.

Под завалами, по информации жителей, может оставаться от 2 до 6 человек. Спасательные работы продолжаются.

Гражданам, жилье которых пострадало, город обеспечит временным.

Фото: Евгений Краевой, #Буквы

Фото: #Буквы

Стоит отметить, что полностью перекрыто движение по проспекту П. Григоренко (от улицы С. Крушельницкой к проспекту Григоренко, 41).

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Кроме того, по факту взрыва открыто уголовное производство “о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям” (ч. 2 ст. 270 УК Украины).