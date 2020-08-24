Сегодня тысячи людей собрались в Киеве на Марш защитников Украины. Впереди колонны с военными, волонтерами, родственниками погибших воинов, героев Небесной Сотни шел пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной.

Об этом рассказывает корреспондент #Букв.

Во время движения колонны люди скандировали “Героям Слава!”.

Участники марша держали в руках государственные, крымскотатарские флаги, знамена ОУН-УПА и военных частей, черные флаги повстанцев Холодного Яра.

Еще люди несли в руках огромный плакат “С независимостью не шутят” и выкрикивали: “Одна, единая, соборная Украина!”.

После Майдана Незалежности часть колонны марша отправилась в Офис президента, чтобы потребовать освобождения Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко, которых обвиняют в организации убийства журналиста Павла Шеремета.

“Кое-кто в армии не служил … Но в армии говорят: “Не можешь – научим, не хочешь – заставим”. И несмотря на намерения внешних врагов, несмотря на малодушие внутренних предателей из пятой колонны, несмотря на кричащее невежество, беспросветный дилетантизм нынешней власти, я хочу вас заверить, дорогие украинцы – все у нас точно будет хорошо”, – сказал Петр Порошенко.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы