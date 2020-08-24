Об этом рассказывает корреспондент #Букв.

Во время движения колонны люди скандировали “Героям Слава!”.

Участники марша держали в руках государственные, крымскотатарские флаги, знамена ОУН-УПА и военных частей, черные флаги повстанцев Холодного Яра.

Еще люди несли в руках огромный плакат “С независимостью не шутят” и выкрикивали: “Одна, единая, соборная Украина!”.

После Майдана Незалежности часть колонны марша отправилась в Офис президента, чтобы потребовать освобождения Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко, которых обвиняют в организации убийства журналиста Павла Шеремета.

Порошенко выступил на Марше защитников Порошенко выступил на Марше защитников Порошенко выступил на Марше защитников Порошенко выступил на Марше защитников Порошенко выступил на Марше защитников

“Кое-кто в армии не служил … Но в армии говорят: “Не можешь – научим, не хочешь – заставим”. И несмотря на намерения внешних врагов, несмотря на малодушие внутренних предателей из пятой колонны, несмотря на кричащее невежество, беспросветный дилетантизм нынешней власти, я хочу вас заверить, дорогие украинцы – все у нас точно будет хорошо”, – сказал Петр Порошенко.

Порошенко выступил на Марше защитников Порошенко выступил на Марше защитников Порошенко выступил на Марше защитников Порошенко выступил на Марше защитников Порошенко выступил на Марше защитников Порошенко выступил на Марше защитников Порошенко выступил на Марше защитников Порошенко выступил на Марше защитников Порошенко выступил на Марше защитников

Фото: Александр Кужельный, #Буквы