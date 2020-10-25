Наблюдатели на местных выборах и сами избиратели сообщают, что на некоторых участках кабины для тайного голосования спешно делали из подручных материалов: дверей, гимнастических матов, стульев, штор и прочего. Стоит отметить, что это является прямым нарушением Избирательного кодекса.

Об этом рассказывают #Букви.

В Житомире на участке №181447, которая находится в детском саду, кабинку сделали с ширмы кукольного театра.

Фото: oporaua.org

Так же в Житомире на участке №181341 люди голосуют между стульев, которые обтянуты тканью.

Кабинки из спортивного инвентаря:

Кабинки непонятно с чего:

Кабинки из ширмы и учебных досок:

Шведская стенка вместо кабинки:

Стоит отметить, что на некоторых участках избиратели голосуют там, где им вздумается и на замечания от наблюдателей не реагируют.

В Полтаве на избирательном участке №531192 избиратели голосуют на подоконнике:

В Киеве на избирательном участке №800105 в Дарницком районе избиратель заполнял бюллетень на одном из столов:

В Днепровском районе на участке №800441 один избиратель помогал другому заполнять бюллетень за пределами кабинки.

В Святошинском районе на участке №800783 один из избирателей голосовала на стульчике, что находится за пределами кабинки. На замечание от наблюдателя, избиратель ответил, что не может проголосовать в кабинке по состоянию здоровья. По просьбе пройти в кабинку, ответила, что ей разрешили члены УИК, когда выдавали бюллетень, сообщили в ОПОРе.

Часть 1 статьи 62 Избирательного кодекса Украины указывает, что голосование проводится в специально отведенных и оборудованных помещениях, в которых оборудуются кабины для тайного голосования.