Сегодня, 15 ноября, в Михайловском соборе Киева провели панихиду по погибшему жителю Минска Роману Бондаренко, которого белорусы считают жертвой ОМОНа.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, в собор пришли несколько десятков человек, некоторые закутали себя в бело-красно-белые флаги. Люди помолились за Романа.

Фото: #Буквы

31-летний минчанин Роман Бондаренко вечером 11 ноября вышел во двор своего дома, чтобы поговорить с людьми в гражданской форме и масках. Те приехали снимать бело-красно-белые ленты. По словам очевидца, между мужчиной в маске и неизвестным парнем завязалась словесная перепалка. Роман в ней не участвовал, но стоял рядом и слушал. Потом Роман что-то сказал, и мужчина в маске схватил и толкнул Романа, тот упал и сильно ударился головой. Потом мужчину задержали и силой увезли на микроавтобусе.

В ночь на четверг Роман Бондаренко поступил в больницу из Центрального РУВД Минска с формулировкой, что “травмы получил во время драки”. В больнице диагностировали отек мозга, закрытую черепно-мозговую травму, субдуральные гематомы, ушибы, ссадины. Операция длилась несколько часов.

12 ноября Роман умер.

Многие белорусы сочли смерть Романа Бондаренко убийством и считают его еще одной жертвой белорусского протеста.