Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, в собор пришли несколько десятков человек, некоторые закутали себя в бело-красно-белые флаги. Люди помолились за Романа.
Фото: #Буквы
31-летний минчанин Роман Бондаренко вечером 11 ноября вышел во двор своего дома, чтобы поговорить с людьми в гражданской форме и масках. Те приехали снимать бело-красно-белые ленты. По словам очевидца, между мужчиной в маске и неизвестным парнем завязалась словесная перепалка. Роман в ней не участвовал, но стоял рядом и слушал. Потом Роман что-то сказал, и мужчина в маске схватил и толкнул Романа, тот упал и сильно ударился головой. Потом мужчину задержали и силой увезли на микроавтобусе.
В ночь на четверг Роман Бондаренко поступил в больницу из Центрального РУВД Минска с формулировкой, что “травмы получил во время драки”. В больнице диагностировали отек мозга, закрытую черепно-мозговую травму, субдуральные гематомы, ушибы, ссадины. Операция длилась несколько часов.
12 ноября Роман умер.
Многие белорусы сочли смерть Романа Бондаренко убийством и считают его еще одной жертвой белорусского протеста.
- Под посольством Беларуси в Киеве прошла акция памяти белоруса Романа Бондаренко, погибшего в результате избиения неизвестными после спора из-за флага.