Сегодня в центр Минска в связи с запланированными акциями протеста стянули спецтехнику, а правоохранители разгоняют протестующих и применяют слезоточивый газ.

Об этом сообщает белорусский портал TUT.BY.

Еще перед началом протеста в центре Минска фиксировались проблемы с Интернетом.

Кроме того, в город заехала спецтехника: автозаки, водометы, военные грузовики. Подземка закрыла на вход и выход некоторые станции.

В городе идет снег, но это не помешало людям выйти на улицы.

Фото: TUT.BY





Силовики начали задерживать протестующих.

Слезоточивый газ и светошумовые гранаты использовали против протестующих в Боровлянах.