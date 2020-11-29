Об этом сообщает белорусский портал TUT.BY.
Еще перед началом протеста в центре Минска фиксировались проблемы с Интернетом.
Кроме того, в город заехала спецтехника: автозаки, водометы, военные грузовики. Подземка закрыла на вход и выход некоторые станции.
В городе идет снег, но это не помешало людям выйти на улицы.
Фото: TUT.BY
Силовики начали задерживать протестующих.
Слезоточивый газ и светошумовые гранаты использовали против протестующих в Боровлянах.
- Власти Беларуси внесли в список террористов основателя белорусского независимого Telegram-канала NEXTA Степана Путило и бывшего заместителя главного редактора Романа Протасевича.
- В воскресенье, 15 ноября, в Минске и других белорусских городах были задержаны около 700 участников акций протеста против режима Александра Лукашенко.
- Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил “навести порядок” в городах и убрать созданные гражданами мемориалы жертвам силовиков.
- 11 ноября в Минске неизвестные, которые срезали бело-красно-белые ленты, до смерти забили мужчину. Во дворе, который местные прозвали “Площадь Перемен” собрались сотни людей, чтобы почтить память погибшего минчанина Романа Бондаренко. Они считают его жертвой ОМОНа.