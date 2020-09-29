Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
“Казненные в Бабьем Яру – это тысячи разрушенных человеческих судеб. Тысячи семей, которые истребили целыми поколениями. Тысячи полных страха детских глаз, которые не понимают, что их ведут убивать. Это тысячи напоминаний человечеству, к чему приводят ксенофобия, расизм и нетерпимость. И тысячи доказательств, вопреки науке показывают, что далеко не у всех людей есть сердце”, – сказал Зеленский.
“Мы склоняем голову перед всеми жертвами Бабьего Яра. И не имеем права забыть эти страшные преступления. Никогда снова”.
В церемонии также приняли участие спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Фото: ОПУ
- 29 сентября в мире чтят память погибших во время массового расстрела нацистами около 50 тысяч евреев в Бабьем Яру, под Киевом. В этом году исполняется 79 лет со дня трагедии.