Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

“Казненные в Бабьем Яру – это тысячи разрушенных человеческих судеб. Тысячи семей, которые истребили целыми поколениями. Тысячи полных страха детских глаз, которые не понимают, что их ведут убивать. Это тысячи напоминаний человечеству, к чему приводят ксенофобия, расизм и нетерпимость. И тысячи доказательств, вопреки науке показывают, что далеко не у всех людей есть сердце”, – сказал Зеленский.

“Мы склоняем голову перед всеми жертвами Бабьего Яра. И не имеем права забыть эти страшные преступления. Никогда снова”.

В церемонии также приняли участие спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Фото: ОПУ