Сегодня, 8 сентября, под Офисом президента Владимира Зеленского собрались на митинг переселенцы.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Основным требованием участников акции является запуск системной государственной поддержки в обеспечении жильем внутренне перемещенных лиц, а именно – доступное кредитование с низкой процентной ставкой.

Кроме того, участники митинга предложили власти различные альтернативные практические варианты выхода из этой ситуации.