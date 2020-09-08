Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Основным требованием участников акции является запуск системной государственной поддержки в обеспечении жильем внутренне перемещенных лиц, а именно – доступное кредитование с низкой процентной ставкой.
Кроме того, участники митинга предложили власти различные альтернативные практические варианты выхода из этой ситуации.
- В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, сколько жилых домов было разрушено в результате боевых действий в Донецкой области.