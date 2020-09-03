Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Собрались на митинг более 100 человек. Среди присутствующих: исполнительницы Ольга Полякова, Alyona Alyona и Алина Паш, шоумен Андрей Джеджула, а также другие представители музыкальной индустрии. Основное требование артистов – дать возможность работать и создать необходимые условия, которые позволят индустрии выжить при условии ее полной остановки.

К зданию правительства звезды принесли столы и музыкальные колонки. В руках у протестующих были плакаты с надписями: “Мы хотим работать”, “Наказывайте виновных, а не всех подряд”, “Мы против дискриминации”, “Кабмин, нарушай конституцию”.

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Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Митингующие требовали от Кабмина не дискриминировать часть концертных организаторов по признаку основного КВЭД; не устанавливать государственные компенсации по признаку основного КВЭД; сформировать четкий план действий выхода из кризиса, который будет разработан с участием представителей музыкальной индустрии, в частности, с участием членов правления Украинского музыкального профсоюза.

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