Сегодня у здания Кабинета Министров проходил митинг представителей музыкальной индустрии под названием "Нас не слышат". Украинские звезды выступали против карантинных ограничений и дискриминации организаторов концертов.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Собрались на митинг более 100 человек. Среди присутствующих: исполнительницы Ольга Полякова, Alyona Alyona и Алина Паш, шоумен Андрей Джеджула, а также другие представители музыкальной индустрии. Основное требование артистов – дать возможность работать и создать необходимые условия, которые позволят индустрии выжить при условии ее полной остановки.

К зданию правительства звезды принесли столы и музыкальные колонки. В руках у протестующих были плакаты с надписями: “Мы хотим работать”, “Наказывайте виновных, а не всех подряд”, “Мы против дискриминации”, “Кабмин, нарушай конституцию”.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Митингующие требовали от Кабмина не дискриминировать часть концертных организаторов по признаку основного КВЭД; не устанавливать государственные компенсации по признаку основного КВЭД; сформировать четкий план действий выхода из кризиса, который будет разработан с участием представителей музыкальной индустрии, в частности, с участием членов правления Украинского музыкального профсоюза.