Об этом сообщает корреспондент #Буквы.
Такое награждение прошло уже пятый раз.
Награждение состоялось в формате перформанса: “смерть с косой” прошлась по красной дорожке и вручила символические награды лоббистам, “которые используют свои должности в парламенте и правительстве чтобы косить деньги и человеческие жизни”.
Справка: “Золотая коса” была основана 2011 года с целью мониторинга и реагирования общественности на случаи лоббирования народными депутатами и чиновниками Украины коммерческих и финансовых интересов табачной и продукции.
- В четверг, 10 декабря, в Киеве на улице Банковой – напротив Офиса президента Украины – состоялась акция протеста против повышения акцизов на электронные сигареты.