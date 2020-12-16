Сегодня, 16 декабря, на площади перед Парламентом состоялась общественная церемония награждения народных депутатов и чиновников антипремиями "Золотая коса" и "Золотой тормоз". Такие "награды" получают политики за лоббирование интересов табачной индустрии.

Об этом сообщает корреспондент #Буквы.

Такое награждение прошло уже пятый раз.

Награждение состоялось в формате перформанса: “смерть с косой” прошлась по красной дорожке и вручила символические награды лоббистам, “которые используют свои должности в парламенте и правительстве чтобы косить деньги и человеческие жизни”.

Справка: “Золотая коса” была основана 2011 года с целью мониторинга и реагирования общественности на случаи лоббирования народными депутатами и чиновниками Украины коммерческих и финансовых интересов табачной и продукции.