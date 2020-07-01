Сегодня, 1 июля, в восточных, а также в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях прогнозируются дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Пройдут дожди и в Крыму.

Температура по всей территории Украины будет колебаться от +28 °C до +33 °C.

Днем 1 июля в юго-восточной и восточной частях Украины прогнозируются град и шквалы 15-20 м/с.

1-2 июля ожидается поднятие уровня воды в Днестр возле с. Маяки (Беляевский район, Одесской области) в пределах 155-165 см над нулем поста. Возможно затопление участка трассы Одесса-Рени, огородов и сельскохозяйственных угодий в с. Яськи, г. Беляевка (Одесская область).