Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями, но без дождей лишь в западных областях. Там температура воздуха будет колебаться от +7 ° C до +12 ° C. На остальной территории утром ожидается дождь, температура – от +7 ° C до +14 ° C. В южных областях – до 15 ° C.

На полуострове Крым тоже будут идти дожди, температура днем – 12-14 ° C.

Крім того, 1 листопада у більшості районів східних областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.