Сегодня, 1 февраля, в некоторых областях Украины ожидается значительный снег, на дорогах гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в западных и северных областях -5..-10 °C, местами до -14 °C, днем ​​от -1 °C до -6 °C, на остальной территории днем ​​от 0 °C до +5 °C.

В Украине днем ​​в юго-восточной части прогнозируется преимущественно дождь, днем ​​в большинстве северных областей значительный снег и мокрый снег, днем ​​в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях налипание мокрого снега, гололед. На дорогах Украины, кроме юго-востока, гололедица.

Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​на юге и востоке страны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в западных и северных областях от -5 °C до -10 °C, местами до -14 °C, днем ​​-1..-6 °C; на остальной территории ночью от 1 °C до -4 °C, днем ​​от 0 °C до +5 °C, на юго-востоке страны до +11 °C.