Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Температура воздуха будет колебаться от +14 °C до +18 °C, а на юге страны – до +21 °C.
В восточных и северо-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.
1 октября во восточных, большинстве районов Днепропетровской, Одесской, Николаевской областей и в Крыму сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
- 30 сентября в Карпатах и Прикарпатье сильные дожди, в западных, центральных, Киевской, Херсонький, Запорожской областях значительные дожди, в южной части местами грозы.