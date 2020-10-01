Сегодня, 1 октября, по всей территории Украины пройдут дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха будет колебаться от +14 °C до +18 °C, а на юге страны – до +21 °C.

В восточных и северо-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

1 октября во восточных, большинстве районов Днепропетровской, Одесской, Николаевской областей и в Крыму сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.