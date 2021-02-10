Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Холоднее всего будет на западе и севере страны: там температура будет колебаться от -1 °C до -7 °C. На востоке Украины от 0 °C до +4 °C. Теплее всего будет на юге и в Крыму – до +13 °C.
10 февраля на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность.
11-12 февраля в связи с перемещением активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия: в западных, северных, большинстве центральных, в Одесской и Николаевской областях значений снег, мокрый снег налипание мокрого снега, местами гололед, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы.
- Из-за циклона практически всю Украину засыпает снегом. Работники коммунальных служб и снегоочистительная техника работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить свободный проезд транспорта на дорогах. Тем не менее в городах фиксируется все больше ДТП, из-за чего образовываются пробки.