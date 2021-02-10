10 февраля почти по всей территории Украины, кроме юга, ожидаются осадки: снег, снег с дождем, в Днепропетровской и Запорожской областях - дожди. На дорогах гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Холоднее всего будет на западе и севере страны: там температура будет колебаться от -1 °C до -7 °C. На востоке Украины от 0 °C до +4 °C. Теплее всего будет на юге и в Крыму – до +13 °C.

10 февраля на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность.

11-12 февраля в связи с перемещением активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия: в западных, северных, большинстве центральных, в Одесской и Николаевской областях значений снег, мокрый снег налипание мокрого снега, местами гололед, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы.