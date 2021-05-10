Сьогодні, 10 травня, майже по всій території України прогнозується сонячна погода, вітер південно-східний 5-10 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря на заході коливатиметься від +19 °C до +23 °C; у центральних областях – +17-19 °C; у південних регіонах до +20 °C.

Дощі з грозами прогнозуються у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Там стовпчики термометрів показуватимуть від +11 °C до +13 °C.

У південних областях та в Криму – до +20 °C, сонячно.

Вдень 10 травня на Лівобережжі пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.

Крім того, синоптики попереджають, що у південних, східних, більшості центральних, західних, Житомирській та Чернігівській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.