Сегодня, 11 марта, в Украине преимущественно солнечная погода, температура будет колебаться от -3 °C до +5 °C.

Про це повідомляє Укргидрометцентр.

Ветер юго-восточный (на Левобережье – северо-восточный), 5-10 м/с. Температура ночью -5-10 °C, в восточных и северо-восточных областях до -15 °C, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны местами -1-4 °C, днем от -1 °C до + 5 °C, на востоке страны от 0 °C до -5 °C.

В Киеве 11 марта – сухая погода. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -6-8 °C, днем от 0 °C до + 2 °C.