Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Также сегодня прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы. В Карпатах сильный дождь и мокрый снег. На дорогах страны – гололедица.
Температура на западе будет колебаться от -1 °C до -6 °C, в Закарпатской области – от 0 °C до + 2 °C. На севере страны и в некоторых центральных областях температура будет колебаться от -1 °C до -5 °C. В южных областях – до 10 °C, а в Крыму теплее – до +15 °C.
- В Киеве в ближайшие дни снегопады только усилятся. В частности ожидаются метели и серьезное похолодание.