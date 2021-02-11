Сегодня, 11 февраля, в Украине ожидаются сложные погодные условия: в западных, северных, большинстве центральных, в Одесской и Николаевской областях значений снег, мокрый снег налипание мокрого снега.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Также сегодня прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы. В Карпатах сильный дождь и мокрый снег. На дорогах страны – гололедица.

Температура на западе будет колебаться от -1 °C до -6 °C, в Закарпатской области – от 0 °C до + 2 °C. На севере страны и в некоторых центральных областях температура будет колебаться от -1 °C до -5 °C. В южных областях – до 10 °C, а в Крыму теплее – до +15 °C.