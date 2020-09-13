Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, температура воздуха по всей стране будет колебаться от +24 °C до +27 °C. Жаркое будет в Закарпатской и Запорожской областях – + 28-30 °C, а также на юге страны – Одесской, Николаевской и Херсонской областях – до +29.
В Крыму также без осадков – +26-28 °C.
Кроме того, 13 сентября в южной части, восточных, центральных, Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
- Ранее сообщалось, что в выходные, 12 и 13 сентября, по всей Украине ожидается сухая и солнечная погода.