14 июня в Украине прогнозируются кратковременные дожди, грозы, в западных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Кроме того, сильные дожди прогнозируются в Карпатах.

Температура днем будет колебаться от +24 °C до +29 °C, в восточной части до + 33 °C; в западных областях днем от +20 до +25 °C.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.