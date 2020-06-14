Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Кроме того, сильные дожди прогнозируются в Карпатах.
Температура днем будет колебаться от +24 °C до +29 °C, в восточной части до + 33 °C; в западных областях днем от +20 до +25 °C.
Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.
- Ранее сообщалось, что в выходные в Украине ожидается жара: температура днем составит от +17 до +35. При этом прогнозируются грозы и шквалы.
- В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро субботы, 13 июня, были обесточены 80 населенных пунктов в семи областях Украины.