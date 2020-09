Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16 ° C, днем 22-27 ° C, в южной части, на Закарпатье и Винницкой области в 29 ° C на северо-востоке и в Карпатах около 20 ° C.

15 сентября в южной части, восточных, центральных, большинстве северных, Ровенской, Хмельницкой и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.