Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Снег с дождем прогнозируется во всех областях, там температура воздуха будет колебаться от + 2 °C до +8 °C.

Также дожди прогнозируются в южных регионах: Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в Крыму. Там температура воздуха составит до +10 °C.

На остальной территории Украины без существенных осадков, температура будет колебаться от + 5 °C до + 9 °C.