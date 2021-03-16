Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Снег с дождем прогнозируется во всех областях, там температура воздуха будет колебаться от + 2 °C до +8 °C.
Также дожди прогнозируются в южных регионах: Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в Крыму. Там температура воздуха составит до +10 °C.
На остальной территории Украины без существенных осадков, температура будет колебаться от + 5 °C до + 9 °C.
- 15 марта в западных, северных и местами в центральных областях прогнозировались дожди. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.