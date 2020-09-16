Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 10-15 °C, на побережье морей до 18 °C; днем 25-30 °C, в северо-восточной части и в Карпатах 21-26 °C.

16 сентября во южной части, восточных, северных, центральных, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.