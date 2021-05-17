Сьогодні, 17 травня, дощитиме по всій території України.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Проте буде доволі тепло. Температура у західних, центральних та північних областях коливатиметься від +19 °C до +23 °C. У Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях очікується до +29 °C.

У південних регіонах та в Криму так само тепло – від +20 °C до +22 °C.

Вдень в південних та центральних областях місцями град та шквали 15-20 м/с.

Крім того, у більшості районів західних, Вінницької, Одеської, Запорізької, Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Сумської областей синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.