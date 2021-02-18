Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Осадки в виде снега ожидаются в восточных, южных, Черкасской и Тернопольской областях.
Холоднее всего будет на севере страны – там температура будет колебаться от -10 °C до -12 °C.
Сегодня, 18 февраля, почти по всей Украине прогнозируются морозная погода - от -2 °C до -12 °C. Только в Закарпатской области и в Крыму - от +3 °C до + 5 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Осадки в виде снега ожидаются в восточных, южных, Черкасской и Тернопольской областях.
Холоднее всего будет на севере страны – там температура будет колебаться от -10 °C до -12 °C.