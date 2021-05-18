Сьогодні, 18 травня, знову по всій території України прогнозуються дощі з грозами. Температура повітря коливатиметься від +14 °C до +24 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях буде трохи прохолодно – від +14 °C до +20 °C. На решті території температура повітря коливатиметься від +18 °C до +20 °C, а в Харківській, Луганській та Донецькій областях – до +24 °C.

Крім того, Укргідрометцентр прогнозує місцями град та шквали 15-20 м/с .

18 травня у більшості районів Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Одеської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.