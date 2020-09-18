18 сентября в Украине сухо и прохладно

Сегодня, 18 сентября, в большинстве областей Украины ожидается сухая и прохладная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в северных областях – Черниговской и Сумской – синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Отметим, что резкое снижение температуры ожидается в западных и северных областях ночью до 4-9° тепла, днем до 10-15° тепла; на остальной территории температура ночью 9-14° тепла (на побережье морей до 17°), днем 14-19°, в южной части до 22°.

Кроме того, в западных областях на поверхности почвы местами возможны заморозки 0-3°.