18 сентября в Украине сухо и прохладно

Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, в северных областях – Черниговской и Сумской – синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Отметим, что резкое снижение температуры ожидается в западных и северных областях ночью до 4-9° тепла, днем до 10-15° тепла; на остальной территории температура ночью 9-14° тепла (на побережье морей до 17°), днем 14-19°, в южной части до 22°.
Кроме того, в западных областях на поверхности почвы местами возможны заморозки 0-3°.
- В сентябре средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 14-19 градусов тепла, что на несколько градусов выше средних многолетних значение.