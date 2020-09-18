Covid-19 Украина

обновлено 18.09.2020 в 06:02

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166244(+0)

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Выздоровели:

73913(+0)

Умерло:

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07:27 18 сентября в Украине сухо и прохладно
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18 сентября в Украине сухо и прохладно

Сегодня, 18 сентября, в большинстве областей Украины ожидается сухая и прохладная погода.

Пятница, 18 сентября 2020, 07:27

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в северных областях – Черниговской и Сумской – синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Отметим, что резкое снижение температуры ожидается в западных и северных областях ночью до 4-9° тепла, днем до 10-15° тепла; на остальной территории температура ночью 9-14° тепла (на побережье морей до 17°), днем 14-19°, в южной части до 22°.

Кроме того, в западных областях на поверхности почвы местами возможны заморозки 0-3°.

  • В сентябре средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 14-19 градусов тепла, что на несколько градусов выше средних многолетних значение.
Теги: дощ, погода, температура, Укргидрометцентр

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