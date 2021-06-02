Про це повідомляє Укргідрометцентр.
2 червня у південних, східних та центральних областях хмарно з проясненнями, помірні дощі, грози, в Луганській, Донецькій, Запорізькій, місцями в Херсонській та Харківській областях сильні дощі, вдень в окремих районах град.
На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише у північних областях вночі місцями невеликий дощ.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с. У західних регіонах місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с.
Температура коливатиметься від +15 °C до +18 °C, у східних регіонах до +19 °C, а в Криму до +20 °C.
- 1 червня сильні грозові дощі прогнозували у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.