Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В северных и большинстве центральных областей небольшой снег, в южной части небольшие осадки преимущественно в виде дождя, на остальной территории без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью упадет до -6 °C, в Прикарпатье и Закарпатье до -13 °C, днем около 0°; на юге страны до -3 °C, днем от 1 °C до 6 °C.
В Киеве и Киевской области завтра небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- 1 декабря в западных, некоторых северных, восточных областях и в Крыму прогнозируется солнечная погода.