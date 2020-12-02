2 декабря в северных и большинстве центральных областей ожидается небольшой снег, в южной части - дождь, на дорогах местами гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В северных и большинстве центральных областей небольшой снег, в южной части небольшие осадки преимущественно в виде дождя, на остальной территории без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью упадет до -6 °C, в Прикарпатье и Закарпатье до -13 °C, днем около 0°; на юге страны до -3 °C, днем от 1 °C до 6 °C.

В Киеве и Киевской области завтра небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.