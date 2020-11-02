Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На Левобережье и в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Ночью и утром в западной части страны туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, на востоке – юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7 ° тепла, на востоке и юге до 10 ° тепла, в Карпатах и Прикарпатье 0-3 ° мороза; днем 7-12 ° тепла, в восточных областях, в Одесской области и в Крыму до 15 ° тепла; на высокогорье Карпат 2-5 ° тепла.

В Киеве 2 ноября незначительный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7 ° тепла, днем 8-10 ° тепла. На Киевщине также ожидается дождь. Температура днем 7-12 ° тепла.