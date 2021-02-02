Сегодня, 2 февраля, на востоке и юге Украины ожидаются дожди, на остальной территории - без осадков; ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В восточных, юго-восточных областях и Крыму температура ночью прогнозируется 1-6 °C, днем ​​5-10 °C.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь ночью в центральных и северных областях местами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 0 °C до -6 °C, в северной части -7-12 °C, местами -13-15 °C; днем от -1 °C до + 4 °C, на Львовщине до 8 °C, в северных областях 1-6 °C.

В Карпатах, южных, центральных и Харьковской областях утром туман.

В Киеве и Киевской области сегодня облачно с прояснениями. На дорогах гололедица. В Киеве температура ночью от -8 °C до -10 °C, днем ​​-3-5 °C; по области ночью -7-12 °C, на севере днем ​​-1-6 °C.