Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В восточных, юго-восточных областях и Крыму температура ночью прогнозируется 1-6 °C, днем 5-10 °C.
На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь ночью в центральных и северных областях местами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с.
Температура ночью будет колебаться от 0 °C до -6 °C, в северной части -7-12 °C, местами -13-15 °C; днем от -1 °C до + 4 °C, на Львовщине до 8 °C, в северных областях 1-6 °C.
В Карпатах, южных, центральных и Харьковской областях утром туман.
В Киеве и Киевской области сегодня облачно с прояснениями. На дорогах гололедица. В Киеве температура ночью от -8 °C до -10 °C, днем -3-5 °C; по области ночью -7-12 °C, на севере днем -1-6 °C.
- 1 лютого в деяких областях України прогнозують значний сніг, на дорогах ожеледиця.