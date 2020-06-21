Сегодня, 21 июня, по все территории Украины прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем в отдельных районах возможен град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье ожидаются сильные дожди, только в воскресенье на востоке страны без осадков.

На западе страны температура будет колебаться от +22 °C до +26 °C, в центре , на севере и в восточных областях Украины – до +32 °C.

В Укргидрометцентре напоминают, что летние дожди имеют локальный характер и часто идут на небольшой территории. Это типично для так называемых конвективных процессов (грозы, града, шквалов).

Однако даже при небольшом охвате территории они могут иметь значительную силу и наносить значительный ущерб, а иногда даже быть причиной человеческих жертв. Поэтому при наступлении грозы спрячьтесь в помещении и закройте окна и двери. Помните, что нельзя прятаться от грозы под деревьями!