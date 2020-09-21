Сегодня, 21 сентября, в Украине облачная погода с прояснениями, температура по стране будет колебаться от +21 °C до +26 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Дождей не ожидается.

Так, на западе температура воздуха составит + 22-26 °C, в северных регионах – + 21-23 °C, в центральных, восточных и южных областях температура воздуха будет колебаться от +21 °C до +25 °C.

21 сентября в Украине, кроме Волынской, большинстве районов Закарпатской и Черниговской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.