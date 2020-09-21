Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Дождей не ожидается.
Так, на западе температура воздуха составит + 22-26 °C, в северных регионах – + 21-23 °C, в центральных, восточных и южных областях температура воздуха будет колебаться от +21 °C до +25 °C.
21 сентября в Украине, кроме Волынской, большинстве районов Закарпатской и Черниговской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.
- 20 сентября в Украине прогнозировалась малооблачная погода, температура воздуха будет колебаться от +19 °C до +25 °C.