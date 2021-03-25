Сегодня, 25 марта, в отдельных областях Украины ожидается снег с дождем; в центре и на востоке - малооблачная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В южных, восточных и некоторых центральных областях температура днем будет колебаться от 0 °C + 5 °C. На остальной территории переменная облачность, без осадков; температура ночью -2-7 °C, днем + 4-9 °C (в Карпатах ночью -5-10 °C, днем от 0 ° C до -4 °C).

Ветер в стране преимущественно северный, 5-10 м/с.

В Киеве и области осадки не прогнозируются. В столице температура днем +5-7 °C.