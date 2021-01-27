27 января значений мокрый снег ожидается в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях. В других областях - дождь или небольшой снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

27 января облачно. В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях значений мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, в восточных, юго-восточных областях и в Крыму осадки преимущественно в виде дождя, на остальной территории без существенных осадков, только днем ​​в Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской небольшой снег.

Ветер преимущественно северный (в восточных областях и в Приазовье – юго-восточный), 7-12 м/с, в южной части порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток от -3 °C до + 2 °C, в Карпатах + 5-10 °C; на востоке и юго-востоке страны ночью 1-6 °C, днем ​​+ 4-9 °C.

В Киеве и Киевской области ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Температура в течение суток в столице около 0 °C; по области от -3 °C до + 2 °C.