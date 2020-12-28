Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Мокрый снег с дождем ожидается почти во все Украине, только в Харьковской, Лугансmкий и Донецкой областях ясно и без осадков. Температура воздуха на севере, в центре и на востоке колебаться от -3 °C до +3 °C, в Днепропетровской и Запорожской областях до +5 °C.
В западных и южных областях также тепло – до +8 °C.
В Киевской области сегодня облачная погода, мокрый снег с переходом в дождь, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью -1-3 °C, днем до + 2 °C.
- В воскресенье, 27 декабря, в Украине было солнечно и без осадков.