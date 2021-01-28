Сегодня, 28 января, в большинстве областей ожидается снег, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях - значительный мокрый снег, на дорогах гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В юго-восточной части Украины местами дождь. Ветер северный (в восточных областях и в Приазовье – южный), 7-12 м/с, в южных и восточных областях порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток от 0 до -5 °C, в Карпатах -6-11 °C, в восточной части, Приазовье и Крыму ночью 1-6 °C, днем -4-9 °C.

В Киеве и области 28 января прогнозируется снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура в течение суток от 0 °C до -2 °C.