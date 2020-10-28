Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ночью и утром на Правобережье местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9 °C, в Карпатах местами 0-5 °C; днем 12-17 °C; в южной части ночью 9-14 °C, днем 15-20 °C.
В Киеве и области 28 октября без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 6-8 °C, днем 13-15 °C, в Киевской области ночью 4-9 °C, днем 12-17 °C.
Кроме того, сегодня в большинстве районов восточных областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
- 27 октября на большей части территории Украины сохранится сухая погода, температура воздуха днем составит +12-17 °C; в южной части – до +20 °C.