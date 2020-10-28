28 октября в Украине без осадков, температура ночью 4-9 °C, днем 12-17 °C, на юге - до +20 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром на Правобережье местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9 °C, в Карпатах местами 0-5 °C; днем 12-17 °C; в южной части ночью 9-14 °C, днем 15-20 °C.

В Киеве и области 28 октября без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 6-8 °C, днем 13-15 °C, в Киевской области ночью 4-9 °C, днем 12-17 °C.

Кроме того, сегодня в большинстве районов восточных областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.