Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Температура до +13 °C ожидается в Закарпатской, Одесской, Николаевской областях; во Львовской, Ивано-Франковской областях и в Крыму – от +9 °C до +11 °C.
В остальных западных, Житомирской и некоторых областях температура воздуха днем – до +9 °C.
В северных и восточных областях температура будет колебаться от -1 °C до + 2 °C.
Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах.
- 28 декабря в Украине прогнозируются дожди и мокрый снег, порывы ветра до 20 м/с, а в Карпатах до 30 м/с. В южных, центральных, западных и северных областях на дорогах гололедица.