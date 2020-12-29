Сегодня, 29 декабря, в большинстве областей прогнозируются сильные порывы ветра - до 20 м/с, а в Карпатах - до 30 м/с. Температура воздуха будет колебаться от + 5 °C до +13 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура до +13 °C ожидается в Закарпатской, Одесской, Николаевской областях; во Львовской, Ивано-Франковской областях и в Крыму – от +9 °C до +11 °C.

В остальных западных, Житомирской и некоторых областях температура воздуха днем – до +9 °C.

В северных и восточных областях температура будет колебаться от -1 °C до + 2 °C.

Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах.