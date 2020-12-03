Сегодня, 3 декабря, в Украине незначительный снег ожидается лишь в северо-восточных областях, на дорогах гололедица. Температура днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня на дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в Карпатах 8-13 ° мороза, днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла, на Закарпатье 5-7 ° тепла; в южной части ночью около 0 °, днем 4-9 ° тепла.

В Киеве и области 3 декабря осадки не прогнозируются. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. В столице температура ночью 1-3 ° мороза, днем 0-2 ° тепла, на Киевщине ночью 1-6 ° мороза, днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла.