Сегодня, 3 июня, по всей территории Украины прогнозируются дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, сегодня в западных, Винницкой и Житомирской областях умеренные дожди; температура ночью +3-8 °C, днем +11-16 °C, на высокогорье Карпат на протяжении суток +1-6 °C.

На остальной территории ночью без существенных осадков, лишь в Луганской области, днем в большинстве областей кратковременные дожди, местами с грозами; температура ночью +4-9 °C, на востоке страны и побережье морей до +12 °C, днем +14-19 °C, в юго-восточной части до +22 °C.