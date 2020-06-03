Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, сегодня в западных, Винницкой и Житомирской областях умеренные дожди; температура ночью +3-8 °C, днем +11-16 °C, на высокогорье Карпат на протяжении суток +1-6 °C.
На остальной территории ночью без существенных осадков, лишь в Луганской области, днем в большинстве областей кратковременные дожди, местами с грозами; температура ночью +4-9 °C, на востоке страны и побережье морей до +12 °C, днем +14-19 °C, в юго-восточной части до +22 °C.
- Ранее синоптики дали прогноз средней месячной температуры и количества осадков на июнь 2020 года.