Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях температура ночью + 3-8 °C.
На остальной территории осадки не прогнозируются; на дорогах гололедица, в центральных, северных и Харьковской областях ночью местами небольшой снег. Температура ночью от 0 °C до -6 °C, в северной части до -15 °C; днем от -1 °C до + 4 °C, на Прикарпатье до + 8 °C.
Теплее всего будет в Крыму – там до + 10 °C.
- 2 февраля на востоке и юге Украины прогнозировались дожди, на остальной территории – без осадков; ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.