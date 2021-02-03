Сегодня, 3 февраля, в западных и северных областях прогнозируются дожди, ночью порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях температура ночью + 3-8 °C.

На остальной территории осадки не прогнозируются; на дорогах гололедица, в центральных, северных и Харьковской областях ночью местами небольшой снег. Температура ночью от 0 °C до -6 °C, в северной части до -15 °C; днем от -1 °C до + 4 °C, на Прикарпатье до + 8 °C.

Теплее всего будет в Крыму – там до + 10 °C.