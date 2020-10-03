В субботу, 3 октября, по всей территории Украины будет тепло, но облачно. Только в восточных регионах возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В среднем, в стране будет около 20 градусов тепла днем и около 9 градусов тепла ночью.

В некоторых областях (Одесская, Николаевская, АР Крым) температура воздуха вырастет даже до 22 выше ноля.

Наиболее пасмурная погода и кратковременный дождь прогнозируют для жителей Полтавской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей.

По словам синоптика Натальи Диденко, в воскресенье, 4 октября, дождливая погода будет буквально в нескольких городах на западе страны.

Она отметила, что в столице Украины, Киеве, погода на выходных будет практически идеальной для прогулок по городу, в лесу и парках – без существенных осадков, но влажно и тепло.