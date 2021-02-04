Сегодня, 4 февраля, по всей Украине ожидаются дожди, утром местами туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах страны, кроме юго-восточной части, местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем ​​от 0 °C до + 5 °C, днем ​​в западных областях и южной части до +10 °C.

В Киеве и Киевской области 4 февраля также ожидается дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем ​​порывы 15-20 м/с. Температура в столице ночью от 0 °C до + 2 °C, днем ​​3-5 °C; по области ночью и днем ​​от 0 °C до 5 °C.

За несколько дней морозы усилятся в некоторых областях до -23 °C.