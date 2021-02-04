Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На дорогах страны, кроме юго-восточной части, местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях порывы 15-20 м/с.
Температура ночью и днем от 0 °C до + 5 °C, днем в западных областях и южной части до +10 °C.
В Киеве и Киевской области 4 февраля также ожидается дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура в столице ночью от 0 °C до + 2 °C, днем 3-5 °C; по области ночью и днем от 0 °C до 5 °C.
За несколько дней морозы усилятся в некоторых областях до -23 °C.
- 3 февраля в западных и северных областях прогнозировались дожди, ночью порывы ветра 15-20 м/с.