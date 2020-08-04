Covid-19 Украина

обновлено 04.08.2020 в 10:02

Всего:

74219(+1061)

Болеют:

31842(+1061)

Выздоровели:

40613(+737)

Умерло:

1764(+26)

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03 августа

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4 августа в Украине жара до +30°C

Сегодня, 4 августа, в Украине без осадков и жарко - до +30 °C.

Вторник, 4 августа 2020, 08:19

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15 °C, на побережье морей + 14-19 °C; днем 25-30 °C, в Карпатах + 17-22 °C.

  • 3 августа в Украине было без осадков.
  • 2 августа практически по всей территории Украины прогнозировалась ясная погода, лишь в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Полтавской областях днем кратковременные дожди.
  • Ранее сообщалось, что в августе средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 19-24 градусов тепла, что на несколько градусов выше средних многолетних значений.

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