4 августа в Украине жара до +30°C

Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-15 °C, на побережье морей + 14-19 °C; днем 25-30 °C, в Карпатах + 17-22 °C.
- 3 августа в Украине было без осадков.
- 2 августа практически по всей территории Украины прогнозировалась ясная погода, лишь в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Полтавской областях днем кратковременные дожди.
- Ранее сообщалось, что в августе средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 19-24 градусов тепла, что на несколько градусов выше средних многолетних значений.
-