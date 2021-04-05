Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На остальной территории солнечная погода – от + 8 °C до + 12 °C.
В Крыму тоже будет дождь; + 7-9 °C.
- Станом на 4 квітня в Карпатах все ще лежить сніг та стоїть морозна погода.
Covid-19 Украина
обновлено 05.04.2021 в 07:01
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Сегодня, 5 апреля, синоптики прогнозируют дожди в восточной и южной частях Украины. температура будет колебаться от +8°C до +11°C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На остальной территории солнечная погода – от + 8 °C до + 12 °C.
В Крыму тоже будет дождь; + 7-9 °C.