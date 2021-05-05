Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Дощитиме сьогодні лише у Закарпатській області.
Температура вночі +1-6 °C, в більшості областей, крім крайнього півдня, на поверхні ґрунту заморозки 0-4 °C, вдень +16-20 °C.
5 травня у більшості районів Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Вінницької, Житомирської, Черкаської, Кіровоградської, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Донецької, Одеської та Миколаївської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 4 травня вдень по всій Україні прогнозувалася сонячна погода, температура повітря від +13 °C до +19 °C.