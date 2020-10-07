Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В южных, центральных, восточных и Сумской областях порывы ветра 15-20 м/с.
Температура воздуха будет колебаться от +17 °C до +21 °C, в южных и восточных областях – до +24 °C.
Кроме того, сегодня в восточных областях и большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
- 6 октября в западных, Винницкой, Житомирской, днем и в Киевской областях прогнозируются дожди, местами грозы. Днем в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях местами значительные дожди; на остальной территории без осадков.