Сегодня, 7 октября, в большинстве областей Украины пройдут дожди, в Киевской и Черниговской областях значительные дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В южных, центральных, восточных и Сумской областях порывы ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха будет колебаться от +17 °C до +21 °C, в южных и восточных областях – до +24 °C.

Кроме того, сегодня в восточных областях и большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.