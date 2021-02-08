Сегодня, 8 февраля, почти по всей Украине прогнозируются сложные погодные условия: в большинстве областей снег, метели, в западных, северных и центральных областях сильный снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На юге страны и в Карпатском регионе ожидаются снег с дождем, налипание мокрого снега; днем на Закарпатье сильный дождь; на дорогах гололедица.

Днем в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью -10-15 °C, в Черниговской и Сумской -17-22 °C, днем 2-7 °C, в северной части до -10 °C; в южных областях и на Прикарпатье ночью -5-10 °C, днем 1-6 °C; на Закарпатье и юге Одесской области ночью от 0 °C до + 5 °C, днем 7-12 °C.