Сегодня, 9 ноября, в Украине осадков не прогнозируется, в Карпатах 0-2 ° мороза, днем 6-11 ° тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +1-6 °C, днем +6-11 °C, в Закарпатье и Одесской области до +13 °C.

В Киеве и области также без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. В столице температура ночью +4-6 °C, днем +8-10 °C, в Киевской области ночью +1-6 °C, днем +6-11 °C.

На завтра, 10 ноября, осадки также не ожидается.



Кроме того, сегодня утром в западных и южных областях местами туман, видимость 200-500 м.