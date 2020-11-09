Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +1-6 °C, днем +6-11 °C, в Закарпатье и Одесской области до +13 °C.
В Киеве и области также без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. В столице температура ночью +4-6 °C, днем +8-10 °C, в Киевской области ночью +1-6 °C, днем +6-11 °C.
На завтра, 10 ноября, осадки также не ожидается.
Кроме того, сегодня утром в западных и южных областях местами туман, видимость 200-500 м.
- 8 ноября в Украине облачно с прояснениями, без осадков.