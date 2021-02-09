Сегодня, 9 февраля, ночью в северной части и в Харьковской области значений снег, метели, в центральных областях значений мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, гололедица.

В связи с оттепелью и осадками на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность.

Температура на западе от -1 °C до -3 °C, в Закарпатской области – от 5 °C до + 7 °C; на севере страны – до -4 °C. В южных регионах температура будет колебаться от +7 °C до 10 °C, а в Крыму – до +11 °C.