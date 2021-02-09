Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, гололедица.
В связи с оттепелью и осадками на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность.
Температура на западе от -1 °C до -3 °C, в Закарпатской области – от 5 °C до + 7 °C; на севере страны – до -4 °C. В южных регионах температура будет колебаться от +7 °C до 10 °C, а в Крыму – до +11 °C.
- 8 февраля почти по всей Украине прогнозировались сложные погодные условия: в большинстве областей снег, метели, в западных, северных и центральных областях сильный снег.